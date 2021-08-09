Дату візиту Ангели Меркель до Києва назвали у Зеленського. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель здійснить візит до Києва.

Дата візиту — 22 серпня. В українській столиці вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це 9 серпня повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров на власній сторінці у Facebook.

Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня, — йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря Зеленського, президент та канцлер ФРН під час переговорів піднімуть теми безпеки, двосторонніх відносин та інших актуальних питань.

Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід «Північний потік-2», будівництво якого завершується у Балтійському морі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну. У Берліні не виключають нових санкцій проти Москви, якщо Кремль використовуватиме газогін «Північний потік-2» задля тиску на Київ і «транзитний» статус України опиниться під загрозою.