Дату визита Ангелы Меркель в Киев назвали у Зеленского. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n158554-datu-vizita-angely-merkel-v-kiev-nazvali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совершит визит в Киев.

Дата визита — 22 августа. В украинской столице она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа, — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Зеленского, президент и канцлер ФРГ во время переговоров поднимут темы безопасности, двусторонних отношений и других актуальных вопросов.

Очевидно, одной из главных тем переговоров будет газопровод «Северный поток-2», строительство которого завершается в Балтийском море.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину. В Берлине не исключают новых санкций против Москвы, если Кремль будет использовать газопровод «Северный поток-2» для давления на Киев и «транзитный» статус Украины окажется под угрозой.