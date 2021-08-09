Названы темы разговора Зеленского и Меркель

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Меркель и Зеленский. Фото:
Названы темы разговора Зеленского и Меркельhttps://racurs.ua/n158560-nazvany-temy-razgovora-zelenskogo-i-merkel.htmlРакурс
Ангела Меркель, канцлер Германии, посетит Киев уже 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
Он назвал темы переговоров двух лидеров:
- безопасность,
- двусторонние отношения,
- другие актуальные вопросы.
Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа, — подтвердил пресс-секретарь.
Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совершит визит в Киев. Дата визита — 22 августа.
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