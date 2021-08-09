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Ракурс
Меркель и Зеленский. Фото:

Названы темы разговора Зеленского и Меркель

9 авг 2021, 14:52
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Ангела Меркель, канцлер Германии, посетит Киев уже 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.


Он назвал темы переговоров двух лидеров:

  • безопасность,
  • двусторонние отношения,
  • другие актуальные вопросы.

Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа, — подтвердил пресс-секретарь.

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совершит визит в Киев. Дата визита — 22 августа.

Источник: Ракурс


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