Названы темы разговора Зеленского и Меркель

Меркель и Зеленский. Фото:

https://racurs.ua/n158560-nazvany-temy-razgovora-zelenskogo-i-merkel.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, посетит Киев уже 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

Он назвал темы переговоров двух лидеров:

безопасность,

двусторонние отношения,

другие актуальные вопросы.

Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа, — подтвердил пресс-секретарь.

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совершит визит в Киев. Дата визита — 22 августа.