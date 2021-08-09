Оголосити Януковича в міжнародний розшук проситиме НАБУ. Фото:

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Ракурс

Оголосити в міжнародний розшук колишнього президента України Віктора Януковича хочуть українські правоохоронці.

Національне антикорупційне бюро України має намір звернутися в Інтерпол у справі екс-президента. НАБУ вже отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук. Про це 9 серпня заявив глава Антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу.

Далі будемо пробувати оголосити в розшук Інтерполу, наскільки це буде успішно — велике питання, — зазначив Ситник.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента України Віктора Януковича стосовно подій у центральній частині Києва у лютому 2014 року. Розслідування стосуватиметься умисних вбивств мітингувальників та інших та особливо тяжких насильницьких злочинів.