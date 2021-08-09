Объявить Януковича в международный розыск будет просить НАБУ. Фото:

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Объявить в международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича хотят украинские правоохранители.

Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено обратиться в Интерпол по делу экс-президента. НАБУ уже получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске. Об этом 9 августа заявил глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге.

Дальше будем пробовать объявить в розыск Интерпола, насколько это будет успешно — большой вопрос, — отметил Сытник.

Напомним, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича относительно событий в центральной части Киева в феврале 2014 года. Расследование будет касаться умышленных убийств митингующих и других и особо тяжких насильственных преступлений.