Нові санкції проти режиму Лукашенка запровадила Велика Британія. Фото: ria.ru

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Нові санкції проти Білорусі ввела Велика Британія у відповідь на підрив демократії і порушення прав людини диктатором Олександром Лукашенком.

Обмеження передбачають, що продукція білоруських державних підприємств не буде продаватися у Великій Британії, а англійські аерокосмічні компанії не будуть торкатися до парку літаків Лукашенка. Про це заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає прес-служба МЗС.

Зокрема, Лондон заборонив проліт або посадку білоруських літаків на території Великої Британії. Також заборонено британським компаніям надавати технічну допомогу парку літаків Лукашенка.

Не продаватимуться у Великій Британії калій, нафтопродукти, товари і технології для перехоплення і моніторингу, товари, що використовуються у виробництві сигарет, а також товари й технології подвійного призначення. Також обмежено доступ режиму Лукашенка до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.

Фінансові санкції, забороняють купівлю переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів. Також передбачається заборона на надання страховки й перестраховки білоруським державним органам, а також зміна в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.

У санкційний список потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, голова Комітету держбезпеки Іван Тертель, глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував РНБО запровадити санкції проти оточення Олександра Лукашенка, зокрема його сина Віктора та ще понад 50 осіб.