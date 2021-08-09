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Ракурс
Членов всемирно известной преступной организации «Ндрангета» разоблачили в Одессе, фото: СБУ

Членов итальянской мафии разоблачили в Одессе (ФОТО)

9 авг 2021, 16:12
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В Одессе разоблачили членов всемирно известной преступной организации «Ндрангета».

Благодаря полученной СБУ информации о планах злоумышленников, был заблокирован канал контрабандной транзитной переправки наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

В ходе спецоперации были задержаны трое организаторов наркобизнеса, изъяты 60 кг кокаина (по ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет 10 млн долл.).

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций «Ндрангета», — подеркивают в СБУ.

Наркотики злоумышленники скрыли в брикетах в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран, их обнаружили в ходе углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту «Южный».

Для документирования противоправной деятельности участников наркогруппировки проведен контроль за совершением преступления в форме контрольной поставки, — отмечают в СБУ. — По результатам проведенных мероприятий, сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.

Членов всемирно известной преступной организации «Ндрангета» разоблачили в Одессе, фото: СБУ


Еще двух участников наркогруппировки, которые планировали «встретить» нелегальный груз для последующей переправки в ЕС, задержали на территории одного из промышленных рынков Одесской области.

«Ндрангета» — итальянская организованная преступная группировка, которая базируется в Калабрии, самой бедной провинции страны. Это одна наиболее властных преступных организаций в мире, доходы которой оцениваются в десятки миллиардов евро.

Источник: Ракурс


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