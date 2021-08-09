Членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» викрили в Одесі, фото: СБУ

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В Одесі викрили членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета».

Завдяки отриманій СБУ інформації про плани зловмисників, було заблоковано канал контрабандного транзитного переправлення наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

В ході спецоперації були затримані троє співорганізаторів наркобізнесу, вилучені 60 кг кокаїну (за цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків становить 10 млн дол.).

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета», — наголошують в СБУ.

Наркотики зловмисники приховали у брикетах у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн, їх виявили в ході поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний».

Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки, — зазначають в СБУ. — За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Ще двох учасників наркоугруповання, які планували «зустріти» нелегальний вантаж для подальшого переправлення до ЄС, затримали на території одного з промислових ринків Одещини.

«Ндрангета» — італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії, найбіднішій провінції країни. Це одна найбільш владних злочинних організацій у світі, доходи якої оцінюються у десятки мільярдів євро.