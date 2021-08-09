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Ракурс
Камишін. Фото: ЄП

«Укрзалізницю» може очолити екс-менеджер Ахметова

9 сер 2021, 16:01
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«Укрзалізниця» шукає виконувача обов’язків керівника компанії. На цю посаду наглядова рада рекомендує Олександра Камишіна, який сім років працював менеджером з інвестицій у холдингу SCM Ріната Ахметова.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в уряді.

Документи на призначення Камишіна вже були спрямовані в уряд. Призначення може відбутися вже на найближчому засіданні Кабміну. Наразі Камишін обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006−2008 року), у фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008−2012 року), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року — видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. Водночас був членом наглядової ради компанії Portinvest. Із січня 2020 року — керуючий партнер Fortior Capital.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» запускає нові потяги до Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська. З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ.

Джерело: Європейська правда

Джерело: Ракурс


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