Чому деякі люди хворіють на COVID-19 безсимптомно, з'ясували вчені. Фото: Укрінформ

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися. У людей, які перенесли інфекцію без симптомів, вищий титр антитіл до інших коронавірусів, ніж у тих, хто перехворів на COVID-19 з симптомами.

До такого висновку прийшли іспанські вчені, коли проаналізували, як змінювалися рівні антитіл у крові медичних працівників протягом півроку спостереження. Про це пише Nature Communications.

Дослідники вибрали 33 людини, які перехворіли на вірус у період дослідження. У них додатково подивилися рівні антитіл до інших коронавірусів (229E, NL63, OC43 і HKU1).

Виявилося, що у тих людей, які хворіли на COVID-19 у легкій формі, титр антитіл IgG до інших коронавірусів на початку дослідження був значимо вищим, ніж у тих учасників, в яких розвинулися симптоми захворювання.

Разом з тим у людей, в яких коронавірус протікав з симптомами, були вищі рівні антитіл до SARS-CoV-2 після хвороби. Також вчені з’ясували, що антитіла від інших коронавірусів захищають при зараженні SARS-CoV-2 і забезпечують легший перебіг хвороби.

Як відомо, сімейство коронавірусів включає 43 види, які вражають людей та тварин. Для людини характерно сім видів і не всі вони викликають важкі пневмонії.

Нагадаємо, вченим вдалося знайти ліки від коронавірусу. Міжнародна група дослідників виявила, що препарат фенофібрат і його активна форма фенофібринова кислота можуть знищувати коронавірус SARS-CoV-2 в клітинах людини.

Джерело:Nature Communications