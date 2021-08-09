Скільки малюків народилися за час Незалежності, розповіли у Мін’юсті

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У Мін’юсті назвали кількість дітей, які народилися за час Незалежності
Скільки малюків народилися за час Незалежності, розповіли у Мін’юстіhttps://racurs.ua/ua/n158564-skilky-malukiv-narodylysya-za-chas-nezalejnosti-rozpovily-u-min-usti.htmlРакурс
За час Незалежності України народилися понад 13 млн 649 тис. маленьких громадян України.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України в соціальній мережі Фейсбук.
Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років, — зазначають у відомстві.
Акт проголошення Незалежності України був ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня того ж року.
Таким чином, у цьому році Україна святкує 30-річчя Незалежності.
Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня незалежності, який передбачає проведення відповідних заходів у період з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудуться понад 150 подій, серед яких — святковий парад Збройних сил на Хрещатику 24 серпня.
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