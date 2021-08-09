Скільки малюків народилися за час Незалежності, розповіли у Мін’юсті

У Мін’юсті назвали кількість дітей, які народилися за час Незалежності

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Ракурс

За час Незалежності України народилися понад 13 млн 649 тис. маленьких громадян України.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України в соціальній мережі Фейсбук.

Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років, — зазначають у відомстві.

Акт проголошення Незалежності України був ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня того ж року.

Таким чином, у цьому році Україна святкує 30-річчя Незалежності.

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня незалежності, який передбачає проведення відповідних заходів у період з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудуться понад 150 подій, серед яких — святковий парад Збройних сил на Хрещатику 24 серпня.