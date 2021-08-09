Принцесса Маргарет. Фото: Хелло

https://racurs.ua/ua/n158563-osobystu-rich-sestry-ielyzavety-ii-prodadut-za-kruglu-sumu-foto.html

Ракурс

Дорогоцінну прикрасу покійної сестри Єлизавети II продадуть на аукціоні.

Браслет принцеси Маргарет може піти з молотка за кругленьку суму. Про це повідомляє Daily Mail.

Йдеться про браслет люксового бренду Cartier, який член королівської родини вдягнула на фотосесію в Букінгемському палаці з нагоди 19-річчя.

Зазначається, що автором знімка виступив фотограф Сесіл Бітон. Аксесуар, датований 1925 роком, виконаний із двох рядів перлів і прикрашений діамантами круглого огранювання.

Особисту річ 96-річної давнини продадуть на аукціоні будинку Dix Noonan Webb. Торги пройдуть 14 вересня в Лондоні. Передбачається, що лот піде з молотка за ціною, яка варіюється від 30 до 40 тис. фунтів стерлінгів.

Ми пропонуємо рідкісну можливість придбати дуже особистий предмет королівської сім’ї, — наголосила глава аукціонного будинку Френсіс Ноубл.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II підписала дивний указ, що стосується її правнуків — дітей принца Вільяма й Кейт Міддлтон. Після видання цього указу Джордж, Шарлотта й Луї не зможуть літати на одних літаках із батьками й один з одним, після того, як їм виповниться 12 років.

Джерело: Daily Mail