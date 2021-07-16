Єлизавета заборонила правнукам літати з батьками – усе для безпеки престолу

https://racurs.ua/ua/n157527-ielyzaveta-zaboronyla-pravnukam-litaty-z-batkamy-use-dlya-bezpeky-prestolu.html

Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II підписала дивний указ, який стосується її правнуків — дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Після виходу цього указу Джордж, Шарлотта та Луї не зможуть літати на одних літаках з батьками і один з одним, після того, як їм виповниться 12 років. Такого дивного правила вимагають дотримуватися протоколи королівської сім’ї, передає Daily Star.

Відомо, що першим указ королеви торкнеться принца Джорджа, якого поки 8 років.

Діти Вільяма і Кейт є прямими спадкоємцями британського престолу. Їм від народження не можна було подорожувати на одному і тому ж повітряному судні або кораблі, оскільки у випадку катастрофи завжди повинен вижити хтось один з претендентів на трон.

Раніше Єлизавета II ветувала це правило на прохання принца Вільяма, але незабаром воно знову набуде чинності.

Швидше за все, саме Вільям стане новим королем Англії на кілька десятків років, отож, йому вже час беззаперечно дотримуватися монархічних протоколів. Кейт повинна підтримати його в цьому, — вважає експерт Daily Star.

«Ракурс» повідомляв, що Єлизавета II відвідала передмістя Манчестера, аби побувати на знімальному майданчику найстарішого серіалу в країні — «Вулиця Коронації».

Джерело: Daily Star.