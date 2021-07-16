Елизавета запретила правнукам летать с родителями — все для безопасности престола

https://racurs.ua/n157527-elizaveta-zapretila-pravnukam-letat-s-roditelyami-vse-dlya-bezopasnosti-prestola.html

Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II подписала странный указ, касающийся ее правнуков — детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

После издания этого указа Джордж, Шарлотта и Луи не смогут летать на одних самолетах с родителями и друг с другом, после того, как им исполнится 12 лет. Такого странного правила требуют придерживаться протоколы королевской семьи, передает Daily Star.

Известно, что первым указ королевы коснется принца Джорджа, которому пока 8 лет.

Дети Уильяма и Кейт являются прямыми наследниками британского престола. Им от рождения нельзя было путешествовать на одном и том же воздушном судне или корабле, поскольку в случае катастрофы всегда должен выжить кто-то один из претендентов на трон.

Ранее Елизавета II ветировала это правило по просьбе принца Уильяма, но вскоре оно вновь вступит в силу.

Скорее всего, именно Уильям станет новым королем Англии на несколько десятков лет, поэтому ему пора беспрекословно соблюдать монархические протоколы. Кейт должна поддержать его в этом, — считает эксперт Daily Star.

«Ракурс» сообщал, что Елизавета II посетила пригород Манчестера, чтобы побывать на съемочной площадке старейшего сериала в стране — «Улица Коронации».

Источник: Daily Star.