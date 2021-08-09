Принцесса Маргарет. Фото: Хелло

https://racurs.ua/n158563-lichnuu-vesch-sestry-elizavety-ii-prodadut-za-krugluu-summu-foto.html

Ракурс

Драгоценное украшение покойной сестры Елизаветы II продадут на аукционе. Браслет принцессы Маргарет может уйти с молотка за круглую сумму. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о браслете люксового бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия.

Отмечается, что автором снимка выступил фотограф Сесил Битон. Аксессуар, датированный 1925 годом, выполнен из двух рядов жемчуга и украшен бриллиантами круглой огранки.

Личную вещь 96-летний давности продадут на аукционе дома Dix Noonan Webb. Торги пройдут 14 сентября в Лондоне. Предполагается, что лот уйдет с молотка по цене, которая варьируется от 30 до 40 тыс. фунтов стерлингов.

Мы предлагаем редкую возможность приобрести очень личный предмет королевской семьи, — подчеркнула глава аукционного дома Фрэнсис Ноубл.



Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II подписала странный указ, касающийся ее правнуков — детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После издания этого указа Джордж, Шарлотта и Луи не смогут летать на одних самолетах с родителями и друг с другом, после того, как им исполнится 12 лет.

Источник: Daily Mail