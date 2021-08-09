Сколько малышей родились за время Независимости, рассказали в Минюсте

В Минюсте назвали количество детей, родившихся за время независимости, фото:

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За время независимости Украины родились более 13 млн 649 тыс. маленьких граждан Украины.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в социальной сети Фейсбук.

Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет, — отмечают в ведомстве.

Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховной Радой 24 августа 1991 года и подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря того же года.

Таким образом, в этом году Украина отмечает 30-летие Независимости.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский представил план празднования Дня независимости, который предусматривает проведение соответствующих мероприятий в период с 22 по 24 августа. В этот период по всей стране пройдут более 150 событий, среди которых — праздничный парад Вооруженных сил на Крещатике 24 августа.