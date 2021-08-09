Почему некоторые люди болеют COVID-19 бессимптомно, выяснили ученые. Фото: Укринформ

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. У людей, перенесших инфекцию без симптомов, выше титр антител к другим коронавирусам, чем у переболевших COVID-19 с симптомами.

К такому выводу пришли испанские ученые, когда проанализировали, как менялись уровни антител в крови медицинских работников в течение полугода наблюдения. Об этом пишет Nature Communications.

Исследователи выбрали 33 человека, которые переболели вирусом в период исследования. У них дополнительно посмотрели уровни антител к другим коронавирусам (229E, NL63, OC43 и HKU1).

Оказалось, что у тех людей, которые болели COVID-19 в легкой форме, титр антител IgG к другим коронавирусам в начале исследования был значимо выше, чем у тех участников, у которых развились симптомы заболевания.

Вместе с тем у людей, у которых коронавирус протекал с симптомами, были выше уровни антител к SARS-CoV-2 после болезни. Также ученые выяснили, что антитела от других коронавирусов защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение болезни.

Как известно, семейство коронавирусов включает 43 вида, которые поражают человека и животных. Для человека характерно семь видов и не все они вызывают тяжелые пневмонии.

Напомним, ученым удалось найти лекарство от коронавируса. Международная группа исследователей обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека.

Источник: Nature Communications