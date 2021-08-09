«Укрзализныцю» может возглавить экс-менеджер Ахметова

Камишин. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n158566-ukrzaliznycu-mojet-vozglavit-eks-menedjer-ahmetova.html

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«Укрзализныця» ищет исполняющего обязанности руководителя компании. На эту должность наблюдательный совет рекомендует Александра Камишина, который семь лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Документы на назначение Камишина уже были направлены в правительство. Назначение может состояться уже на ближайшем заседании Кабмина. Сейчас Камишин занимает должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG в должности аудитора (2006−2008 годы), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital (2008−2012 годы), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года — издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 года по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В то же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года — управляющий партнер Fortior Capital.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» запускает новые поезда до Азовского моря из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска. С 3 июня будет курсировать поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр — Геническ.