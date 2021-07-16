ФОПів знову зобов’язали вести облік доходів і витрат

https://racurs.ua/ua/n157524-fopiv-znovu-zobov-yazaly-vesty-oblik-dohodiv-i-vytrat.html

Ракурс

Вести облік доходів і витрат зобов’язали фізичних осіб-підприємців, оскільки набув чинності наказ Міністерства фінансів від 13 травня 2021 року № 261, яким затверджено типові форми для ведення звітності ФОПами і самозайнятими особами.

Незважаючи на те, що ведення Книги обліку доходів і витрат скасували, Податковий кодекс вимагає від фізосіб-підприємців та самозайнятих осіб ведення обліку доходів і витрат.

ФОП зобов’язуються в кінці кожного робочого дня здійснювати записи про отримані доходи та витрати на підставі первинних документів.

Вести облік можна як у паперовій формі, так і в електронній (у форматі EXCEL). Типова форма обліку також затверджена цим наказом.

Зберігати такі форми необхідно три роки з моменту здійснення в них останнього запису.

Використовуватися документи будуть для подачі щорічної звітності та в разі проведення перевірки податковими інспекторами.

Таким чином, єдиним нововведенням для ФОПів стало скасування зобов’язання реєструвати Книгу обліку доходів і витрат в податковій, тепер звітність ведеться ними самостійно в будь-якій формі.