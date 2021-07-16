ФЛП снова обязали вести учет доходов и расходов

https://racurs.ua/n157524-flp-snova-obyazali-vesti-uchet-dohodov-i-rashodov.html

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Вести учет доходов и расходов обязали физлиц-предпринимателей, поскольку вступил в силу приказ Министерства финансов от 13 мая 2021 года № 261, которым утверждены типовые формы для ведения отчетности ФЛП и самозанятыми лицами.

Несмотря на то, что ведение Книги учета доходов и расходов отменили, Налоговый кодекс требует от физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц ведения учета доходов и расходов.

ФЛП обязуются в конце каждого рабочего дня осуществлять записи о полученных доходах и расходах на основании первичных документов.

Вести учет можно как в бумажной форме, так и в электронной (в формате EXCEL). Типовая форма учета также утверждена данным приказом.

Хранить такие формы необходимо три года с момента осуществления в них последней записи.

Использоваться данные документы будут для подачи ежегодной отчетности и в случае проведения проверки налоговыми инспекторами.

Таким образом, единственным нововведением для ФЛП стала отмена обязательства регистрировать Книгу учета доходов и расходов в налоговой, теперь отчетность ведется ими самостоятельно в любой форме.