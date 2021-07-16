О чем думает человек во время сна – неожиданное открытие ученых. Фото: cgon

https://racurs.ua/n157523-o-chem-dumaet-chelovek-vo-vremya-sna-neojidannoe-otkrytie-uchenyh.html

Ракурс

О чем думает человек во время сна, выяснили ученые из Женевского университета в Швейцарии.

Оказалось, что сортировка информации, полученной в течение дня, происходит во время фазы глубокого сна. Подробности работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые предложили группе людей сыграть в две игры: в одной нужно было выйти из лабиринта, во второй — угадывать лица. В это время активность мозга участников сканировали с помощью МРТ.

Такие игры выбрали потому, что они активируют разные области мозга и их легче различить на МРТ-снимках. Кроме того, ученые сфальсифицировали результаты (одна половина участников выиграла в первой игре, другая — во второй), чтобы мозг ассоциировал выигранную игру с положительными эмоциями.

После этого добровольцы спали один-два часа, и их мозговую активность записывали повторно. Результаты показали, что мозг в основном «думал» о победах.

Через два дня добровольцам предложили пройти тест на память, связанный с теми же играми. Во время сна снова активировалось больше областей мозга, связанных с игрой, в которой участники победили.

Ученые констатируют, что во время глубокой фазы сна мозг начинает оценивать и отбирать воспоминания, оставляя только полезные.

Источник: Nature Communications