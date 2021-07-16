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Ракурс
Про що думає людина під час сну – несподіване відкриття вчених. Фото: cgon

Про що думає людина під час сну — несподіване відкриття вчених

16 лип 2021, 15:50
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Про що думає людина під час сну, з’ясували вчені з Женевського університету у Швейцарії.

Виявилося, що сортування інформації, отриманої протягом дня, відбувається під час фази глибокого сну. Подробиці роботи опублікували в журналі Nature Communications.

Вчені запропонували групі людей зіграти у дві гри: в одній потрібно було вийти з лабіринту, в другій — вгадувати обличчя. У цей час активність мозку учасників сканували за допомогою МРТ.

Такі ігри вибрали, бо вони активують різні ділянки мозку і їх легше розрізнити на МРТ-знімках. Крім того, вчені сфальсифікували результати (одна половина учасників виграла в першій грі, інша — у другій), щоб мозок асоціював виграну гру з позитивними емоціями.

Після цього добровольці спали одну-дві години, і їхню мозкову активність записували повторно. Результати показали, що мозок в основному «думав» про перемоги.

Через два дні добровольцям запропонували пройти тест на пам’ять, пов’язаний з тими ж іграми. Під час сну знову активізувалося більше сфер мозку, пов’язаних з грою, в якій учасники перемогли.

Вчені констатують, що під час глибокої фази сну мозок починає оцінювати та відбирати спогади, залишаючи тільки корисні.

Джерело: Nature Communications

Джерело: Ракурс


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