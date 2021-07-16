Найтеплішою за понад 140 років виявилася минула ніч у Києві

Температурний рекорд вперше за 140 років побив Київ

https://racurs.ua/ua/n157522-temperaturnyy-rekord-vpershe-za-140-rokiv-pobyv-kyyiv.html

Ракурс

Найтеплішою за понад 140 років спостережень виявилася минула ніч у Києві. Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на 16 липня у Києві виявилася найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура сьогодні не опустилася нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, аніж у 2001 році, — йдеться у повідомленні.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 15 липня у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року.

Загалом з початку календарного літа погода у Києві побила 12 температурних рекордів.

Нагадаємо, ніч на 12 липня у найбільшому місті країни виявилася найтеплішою за весь період спостережень, адже температура не опустилася нижче +22°С. Загалом з початку року головне місто України встановило 21 температурний рекорд.

Також нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що пилова хмара з Африки рухається в Україну з Центру Європи, котрий нині охоплено потужним циклоном. Цей циклон засмоктує пил з Лівійської пустелі й формує хмару, яка йде повз Грецію, сусідів України — Румунію і Польщу, й сягає Литви.