Самой теплой за свыше 140 лет стала минувшая ночь в Киеве

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Ракурс

Самой теплой за свыше 140 лет наблюдений оказалась минувшая ночь в Киеве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем в 2001 году, — говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

Всего с начала календарного лета погода в Киеве побила 12 температурных рекордов.

Напомним, ночь на 12 июля в крупнейшем городе страны была самой теплой за весь период наблюдений, ведь столбик термометра не опускался ниже 22 °C. С начала года главный город Украины установил 21 температурный рекорд.

Также напомним, вчера «Ракурс» сообщал, что африканское пылевое облако движется в Украину из Центра Европы, который ныне охвачен мощным циклоном. Этот циклон засасывает пыль Ливийской пустыни и формирует облако, которое идет через Грецию, соседей Украины — Румынию и Польшу, и достигает Литвы.