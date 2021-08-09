«Зарплаты в конвертах» планирует взять под контроль Кабмин

https://racurs.ua/n158569-zarplaty-v-konvertah-planiruet-vzyat-pod-kontrol-kabmin.html

Ракурс

Новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков разрабатывает Кабинет министров Украины.

Те, кто зарабатывает в тени, вынуждены будут отвечать за свои нарушения перед налоговой, сообщает «Обозреватель».

В Украине уровень теневой экономики один из самых высоких в Европе. В результате за годы независимости у украинцев накопились заработанные активы, за которые налоги не уплатили. С 1 сентября 2021 года их можно узаконить с помощью налоговой амнистии.

И те, кто такой возможностью не воспользуется, должны будут отвечать перед налоговой. Чтобы ужесточить контроль, в Верховной Раде прямо в закон о налоговой амнистии прописали обязательство для Кабинета министров разработать новые методы налогового контроля.

Как будут контролировать доходы украинцев?

Непрямые методы контроля подразумевают любой способ определения достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;

оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т. д.);

обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

Что делать, если есть незадекларированный доход?

С 1 сентября все активы, которые уже куплены или накоплены за счет заработка в тени, можно легализовать. Например, наличные доллары можно отнести и разместить на специальном счету, заплатить 5% налога и уже законно ими пользоваться.

В то же время «серый» источник дохода нужно легализовать: только это позволит защититься от всех возможных проверок. Со временем финансовый мониторинг ужесточает не только налоговая, но и банки. В один прекрасный момент те, кто получает зарплату в тени, не смогут распоряжаться такими деньгами.

Источник: «Обозреватель»