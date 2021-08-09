Президентський рейтинг оновили соціологи – хто лідирує. Фото: УП

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Ракурс

Президентський рейтинг опублікували соціологи. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то більшість українців знову б проголосувала за Володимира Зеленського.

За чинного главу держави свої голоси віддали б 19,5% українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Socis.

Довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою — 14,3% готові підтримати лідера «Європейської солідарності».

Інші кандидати суттєво відстають. Приблизно рівні позиції мають Юрій Бойко (6,7%), Юлія Тимошенко (6,7%) та Ігор Смешко (6,7%).

Опитування проводили з 29 липня по 3 серпня 2021 року з використанням планшетів. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, за даними соціологічної групи «Рейтинг», чинний президент України Володимир Зеленський має найбільше шансів на перемогу у президентських перегонах. Його підтримали б 27,7% опитаних.