Про версію самогубства білоруса Шишова заговорили в Офісі генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова. Фото: dw.com

https://racurs.ua/ua/n158460-pro-versiu-samogubstva-bilorusa-shyshova-zagovoryly-v-ofisi-genprokurora.html

Ракурс

Версію самогубства голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова не відкидає слідство.

Також правоохоронці розглядають версію вбивства. Справа Шишова перебуває на особистому контролі генерального прокурора Ірини Венедіктової. Про це очільниця Офісу генпрокурора заявила 6 серпня, передає УНІАН.

Ця справа у мене на особливому контролі, я знаю деталі, але наразі розголошувати їх не можу. Ми заслуховуємо її кожного дня. Ми розглядаємо ретельно як версію самогубства, так і версію вбивства. Жодну версію з цих двох основних ще не відкинуто, — зазначила вона.

Венедіктова відзначила, що зараз рано робити висновки щодо того, чи може справа Шишова бути пов’язана з вбивством журналістам Павла Шеремета 5 років тому, зокрема щодо білоруського сліду в обох злочинах.

Нагадаємо, 3 серпня у Києві знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім» Віталія Шишова. В поліції розглядають дві версії смерті голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Слідчі перевіряють можливість вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства.

Джерело: УНІАН