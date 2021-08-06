О версии самоубийства белоруса Шишова заговорили в Офисе генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова. Фото: dw.com

https://racurs.ua/n158460-o-versii-samoubiystva-belorusa-shishova-zagovorili-v-ofise-genprokurora.html

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Версию самоубийства главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова не отвергает следствие.

Также правоохранители рассматривают версию убийства. Дело Шишова находится на личном контроле генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом глава Офиса генпрокурора заявила 6 августа, передает УНИАН.

Это дело у меня на особом контроле, я знаю детали, но разглашать их не могу. Мы заслушиваем ее каждый день. Мы рассматриваем тщательно как версию самоубийства, так и версию убийства. Ни одна версия из этих двух основных еще не отвергнута, — отметила она.

Венедиктова отметила, что сейчас рано делать выводы относительно того, может ли дело Шишова быть связано с убийством журналистам Павла Шеремета 5 лет назад, в частности в отношении белорусского следа в обоих преступлениях.

Напомним, 3 августа в Киеве нашли повешенным главу общественной организации «Белорусский дом» Виталия Шишова. В полиции рассматривают две версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Следователи проверяют возможность совершения самоубийства или совершения умышленного убийства с имитированием самоубийства.

Источник: УНИАН