Всех не перевешаешь – смерть Шишова прокомментировал Лукашенко. Фото: УП

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Ракурс

Смерть главы «Белорусского дома» Виталия Шишова прокомментировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он заявил, что белорусская сторона не причастна к смерти активиста, которого нашли повешенным в одном из киевских парков. Об этом Лукашенко сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент — я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3−4 человека только его и знали. Он для нас был ну просто никем, — заявил белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, никто из Беларуси не шел бы вешать Шишова, потому что «повесили одного — завтра будет такой другой, всех не перевешаешь».

Также он сказал, что Украина должна расследовать смерть активиста. Также Лукашенко отрицает личную причастность к преступлению.

Факты на стол! Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Что ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли. Нам хватает и без Шишова с кем разбираться, — заявил он.

Напомним, 2 августа в Киеве пропал председатель общественной организации «Белорусский дом» Виталий Шишов. Утром он вышел на пробежку и не вернулся. Впоследствии его нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция обещает проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.