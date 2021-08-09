Необратимые изменения климата — эксперты напугали неутешительным прогнозом

https://racurs.ua/n158576-neobratimye-izmeneniya-klimata-eksperty-napugali-neuteshitelnym-prognozom.html

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Изменения климата на планете Земля вызывают беспокойство межправительственной группы экспертов ООН.

В понедельник, 9 августа, они опубликовали доклад с предупреждениями о необратимых климатических изменений.

Выбросы парниковых газов душат нашу планету и представляют опасность для миллиардов людей. Глобальное потепление влияет на каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, — заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

Эксперты отмечают, что человеческая деятельность привела к нагреванию атмосферы, океанов и суши. Климатические изменения приведут к повышению уровня моря до двух метров к концу века, а к 2150 году он может вырасти на 5 м. Вероятно, арктический лед полностью растает по крайней мере один раз к 2050 году.

Несмотря на неутешительные прогнозы, все еще есть шанс предотвратить последствия. Например, если вдвое сократить выбросы углерода к 2030 году, то к середине века возможно остановить рост температуры. Это можно сделать благодаря высаживанию деревьев.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что в Украине изменения климата происходят быстрее, чем где-либо в мире. По ее словам, последствия этого уже ощущаются в аграрной отрасли, а также проявляются в виде чрезвычайных природных ситуаций.