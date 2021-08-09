Лукашенко погрожує разом з Путіним «поставити Україну на коліна». Фото: reuters

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Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, заявив, що не збирається вводити санкції проти України. Також він пригрозив, що відмова від білоруської електроенергії боляче вдарить по нашій країні.

З нашого боку ніяких санкцій відносно вас (України — ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з президентом Путіним, якого ви не любите. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, а завтра на вилах би повиносили й Зеленського, і всіх інших, — заявив Лукашенко на прес-конференції 9 серпня.

Український журналіст запитав самопроголошеного президента, чи стосуватимуться обмеження електроенергетичної галузі.

Лукашенко відповів, що в Білорусі є навіть надлишок електроенергії, яку можна імпортувати в Україну. Але вкотре продовжив риторику, що Україна «поводиться надто підло, коли їй треба».

Як мені нещодавно доповіли, у вас перестали працювати сім якихось установок. Потрібна була підтримка — звернулися до нас. Ми вам продали електроенергію десь на 25 млн дол. Будь ласка, купуйте, — зазначив диктатор.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків проти Білорусі. Президент України нібито «навмисно псує відносини між країнами».