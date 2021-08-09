Лукашенко угрожает вместе с Путиным «поставить Украину на колени»

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Ракурс

Александр Лукашенко, белорусский диктатор, заявил, что не собирается вводить санкции против Украины. Также он пригрозил, что отказ от белорусской электроэнергии больно ударит по нашей стране.

Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с Путиным, которого вы не любите. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах вынесли бы и Зеленского, и всех остальных, — заявил Лукашенко на пресс-конференции 9 августа.

Украинский журналист спросил самопровозглашенного президента, будут ли касаться ограничения электроэнергетической отрасли.

Лукашенко ответил, что в Беларуси есть даже избыток электроэнергии, которую можно импортировать в Украину. Но в очередной раз продлил риторику, что Украина «ведет себя слишком подло, когда ей надо».

Как мне недавно доложили, у вас перестали работать семь каких-то установок. Нужна была поддержка — обратились к нам. Мы вам продали электроэнергию где-то на 25 млн долл. Пожалуйста, покупайте, — отметил диктатор.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков против Беларуси. Президент Украины якобы «намеренно портит отношения между странами».