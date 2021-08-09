Мокрый снег в Украине пообещали синоптики — прогноз погоды (КАРТА)https://racurs.ua/n158578-mokryy-sneg-v-ukraine-poobeschali-sinoptiki-prognoz-pogody-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 августа, во вторник, будет сумрачной и дождливой. Несмотря на дожди с градом, температура воздуха будет достигать жарких +32°.
В некоторых регионах ночью ожидается мокрый снег. Дожди обойдут только три области — Волынскую, Ровенскую и Одесскую. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается пасмурная и с дождями. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем будет 28−30°.
Погода в Харькове прогнозируется дождливая, также возможны грозы. Столбики термометров покажут 18−20°, а днем поднимутся до 30−32°.
Погода в Одессе будет солнечной и без осадков. Ночью ожидается 19−21°, днем - 30−32°.
Погода во Львове будет с осадками в течение суток. Столбики термометров покажут 14−16°, а днем поднимутся до 24−26°.
Погода в Карпатах прогнозируется с дождем и грозами. Температура воздуха ночью будет 14−16°, днем поднимется до 27−29°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются незначительные возмущения.