Мокрый снег в Украине пообещали синоптики – прогноз погоды

https://racurs.ua/n158578-mokryy-sneg-v-ukraine-poobeschali-sinoptiki-prognoz-pogody-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 августа, во вторник, будет сумрачной и дождливой. Несмотря на дожди с градом, температура воздуха будет достигать жарких +32°.

В некоторых регионах ночью ожидается мокрый снег. Дожди обойдут только три области — Волынскую, Ровенскую и Одесскую. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается пасмурная и с дождями. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем ​​будет 28−30°.

Погода в Харькове прогнозируется дождливая, также возможны грозы. Столбики термометров покажут 18−20°, а днем ​​поднимутся до 30−32°.

Погода в Одессе будет солнечной и без осадков. Ночью ожидается 19−21°, днем ​​- 30−32°.

Погода во Львове будет с осадками в течение суток. Столбики термометров покажут 14−16°, а днем ​​поднимутся до 24−26°.

Погода в Карпатах прогнозируется с дождем и грозами. Температура воздуха ночью будет 14−16°, днем ​​поднимется до 27−29°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются незначительные возмущения.