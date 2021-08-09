У Зеленского прокомментировали громкие заявления Лукашенко

https://racurs.ua/n158579-u-zelenskogo-prokommentirovali-gromkie-zayavleniya-lukashenko.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы отправляют в Беларусь.

Такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в этой стране, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Президент борется с боевиками, а не тренирует их. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными, — отметил он.

В ОП заявили, что «Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств».

Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества, — сказал Никифоров.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков против Беларуси. Президент Украины якобы «намеренно портит отношения между странами».