Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Зеленского прокомментировали громкие заявления Лукашенко

У Зеленского прокомментировали громкие заявления Лукашенко

9 авг 2021, 20:35
999

Владимир Зеленский, президент Украины, называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы отправляют в Беларусь.

Такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в этой стране, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Президент борется с боевиками, а не тренирует их. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными, — отметил он.

В ОП заявили, что «Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств».


Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества, — сказал Никифоров.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков против Беларуси. Президент Украины якобы «намеренно портит отношения между странами».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров