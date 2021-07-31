Як реформуватимуть ЗСУ, розповів новий головнокомандувач. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n158185-yak-reformuvatymut-zsu-rozpoviv-novyy-golovnokomanduvach.html

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Валерій Залужний, новопризначений головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), розповів про пріоритетні завдання розвитку армії на найближчий час.

Серед амбітних планів реформування армії до стандартів НАТО, покращення забезпечення військовослужбовців та підтримка їхніх сімей. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найближчим часом планується модернізувати систему керівництва та військового управління ЗСУ, зокрема шляхом розмежування повноважень, придбання повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах, забезпечення участі країн-партнерів НАТО в навчаннях.

Також новий головнокомандувач планує підвищувати рівень професійності військових, забезпечувати вивчення військовослужбовцями англійської мови та розвивати сержантський корпус.

Головними завданнями ЗСУ в умовах відсічі та стримування російської агресії залишаються утримання військових частин, укомплектування професійним і мотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням і військовою технікою, — зауважив Залужний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Збройних силах України (ЗСУ) призначили першу жінку-командувача. Полковник медичної служби, головний інспектор Головної інспекції Міністерства оборони Тетяна Остащенко стала командувачем Медичних сил ЗСУ.