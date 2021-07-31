Как будут реформировать ВСУ, рассказал новый главнокомандующий. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n158185-kak-budut-reformirovat-vsu-rasskazal-novyy-glavnokomanduuschiy.html

Ракурс

Валерий Залужный, новоназначенный главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о приоритетных задачах развития армии на ближайшее время.

Среди амбициозных планов — реформирование армии к стандартам НАТО, улучшение обеспечения военнослужащих и поддержка их семей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ближайшее время планируется модернизировать систему руководства и военного управления ВСУ, в частности путем разграничения полномочий, приобретение оперативных возможностей в новых организационных структурах, обеспечение участия стран-партнеров НАТО в учениях.

Также новый главнокомандующий планирует повышать уровень профессионализма военных, обеспечивать изучение военнослужащими английского языка и развивать сержантский корпус.

Главными задачами ВСУ в условиях отпора и сдерживания российской агрессии остаются содержание воинских частей, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, — заметил Залужный.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) назначили первую женщину- командующего. Полковник медицинской службы, главный инспектор Главной инспекции Министерства обороны Татьяна Остащенко стала командующим Медицинских сил ВСУ.