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Ракурс
День Воздушных сил. Фото:

1 августа празднуют День Воздушных сил ВСУ

31 июл 2021, 21:10
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День Воздушных сил Вооруженных сил Украины празднуют 1 августа. Этот профессиональный праздник появился благодаря указу президента № 579/2007 от 27 июня 2007 года.

Первые упоминания о военно-воздушных силах Украины относятся к далекому 1917 году, когда во время бурных событий революционных лет Украина пыталась отстоять свою независимость. После поражения Армии УНР и основания Советского Союза развитие военно-воздушных сил неразрывно было связано с развитием всей Советской Армии.

Сейчас воздушные силы ВСУ включают в свой состав не только воздушные, а и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск.


По народному календарю 1 августа празднует день Макрины или Мокрины. Ранее этот день считался последним днем лета. В народе святую Макриду часто называли именно Мокриной, поскольку погода в этот день обычно была ненастной, а воздух — холодным осенним.

Именины празднуют:

  • Григорий;
  • Юрий;
  • Дмитрий;
  • Евгения;
  • Ефросинья;
  • Роман;
  • Степан.

Народные приметы на 1 августа:

  • Дождь на Мокринин день идет — посев зимних хлебов будет удачным;
  • Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков;
  • Сухая погода 1 августа — аналогичные дни будут еще долго;
  • Дождь пошел — в этом году орехов не будет;
  • Звезды падают на Макринин день — скоро придут сильные ветра.

Источник: Ракурс


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