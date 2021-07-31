День Воздушных сил. Фото:

https://racurs.ua/n158184-1-avgusta-prazdnuut-den-vozdushnyh-sil-vsu.html

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День Воздушных сил Вооруженных сил Украины празднуют 1 августа. Этот профессиональный праздник появился благодаря указу президента № 579/2007 от 27 июня 2007 года.

Первые упоминания о военно-воздушных силах Украины относятся к далекому 1917 году, когда во время бурных событий революционных лет Украина пыталась отстоять свою независимость. После поражения Армии УНР и основания Советского Союза развитие военно-воздушных сил неразрывно было связано с развитием всей Советской Армии.

Сейчас воздушные силы ВСУ включают в свой состав не только воздушные, а и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск.

По народному календарю 1 августа празднует день Макрины или Мокрины. Ранее этот день считался последним днем лета. В народе святую Макриду часто называли именно Мокриной, поскольку погода в этот день обычно была ненастной, а воздух — холодным осенним.

Именины празднуют:

Григорий;

Юрий;

Дмитрий;

Евгения;

Ефросинья;

Роман;

Степан.

Народные приметы на 1 августа: