Мертвые фламинго. Фото: ABS News

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Ракурс

Засуха в Турции убила тысячи фламинго, которые жили на озере в городе Конья. Озеро, на котором обитали птицы, частично пересохло, что привело к массовому мору необычных животных.

Всего за две недели погибли пять тысяч фламинго. Об этом сообщает ABC News.

Озеро Туз — гиперсоленый водоем на полуострове Анатолия со статусом особо охраняемой природной территории.

Турецкие экологи исследовали озеро при помощи дронов и обнаружили на дне мертвых птенцов фламинго — они не смогли выдержать обезвоживание и жару.

Отмечается, что фламинго считаются рекордсменами по выживаемости, поскольку они обитают на гиперсоленых водоемах, где есть рачки, которыми и питаются эти птицы. Каждый год на озере Туз появляется на свет около 10 тыс. фламинго, но в этом году родилось только пять тысяч птенцов, и большая часть из них погибли.

Экологи считают, что массовая гибель фламинго связана с изменениями климата и технологиями орошения сельхозземель, однако влияние человеческого фактора отрицает глава минсельхоза Турции Бекир Пакдемирли. Он заявил, что погибла одна тысяча фламинго, а не пять.

В то же время по данным турецкого экофонда, запас воды в бассейне Коньи достигал 4,5 млрд кубометров, а потребление — 6,5 млрд кубометров. Как заявил эколог Фахри Тунк, воду из питающего озеро канала направили на сельхозземли.

Напомним, ранее мы сообщали, что перелетные птицы в Северной Америке за последние четыре десятилетия стали меньше, а их крылья — чуть длиннее из-за изменений климата.