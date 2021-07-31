Мертві фламінго. Фото: ABS News

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Ракурс

Засуха в Туреччині вбила тисячі фламінго, які жили на озері в місті Конья. Озеро, на якому мешкали птиці, частково пересохло, що призвело до масового мору незвичайних тварин.

Усього за два тижні загинули п’ять тисяч і фламінго. Про це повідомляє ABC News.

Озеро Туз — гіперсолона водойма на півострові Анатолія зі статусом природної території під охороною.

Турецькі екологи досліджували озеро за допомогою дронів і виявили на дні мертвих пташенят фламінго — вони не змогли витримати зневоднення і спеку.

Зазначається, що фламінго вважаються рекордсменами у виживанні, оскільки вони мешкають на гіперсолоних водоймах, де є рачки, якими й харчуються ці птахи. Щороку на озері Туз з’являється на світ майже 10 тис. фламінго, але в цьому році народилося лише п’ять тисяч пташенят, і більша частина з них загинули.

Екологи вважають, що масова загибель фламінго пов’язана зі змінами клімату й технологіями зрошення сільськогосподарських земель, проте вплив людського чинника заперечує глава Мінсільгоспу Туреччини Бекір Пакдемірлі. Він заявив, що загинула одна тисяча фламінго, а не п’ять.

Водночас за даними турецького екофонду, запас води в басейні Коньї досягав 4,5 млрд кубометрів, а споживання — 6,5 млрд кубометрів. Як заявив еколог Фахри Тунк, воду, яка живить озеро каналу, направили на сільгоспземлі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перелітні птахи в Північній Америці за останні чотири десятиліття стали менше, а їхні крила — трохи довшими через зміни клімату.