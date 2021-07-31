Найдетальнішу карту Андромеди показали астрономи

Карта. Фото: N+

https://racurs.ua/ua/n158182-naydetalnishu-kartu-andromedy-pokazaly-astronomy.html

Ракурс

Карта Андромеди тепер стала детальнішою — астрономи оновили дані за допомогою наземного радіотелескопа SRT і представили найдетальнішу радіокарту спіральної галактики Туманність Андромеди.

Вона дозволила краще вивчити структуру галактики і її властивості, а також скласти каталог фонових джерел. Стаття опублікована в журналі Astronomy & Astrophysics.

Спостереження велися за допомогою 64-метрового радіотелескопа SRT (Sardinia Radio Telescope) і всього тривали 66 годин. Кінцевою метою вчених було поліпшення розуміння морфології галактики та фізичних процесів, які проходять всередині неї.

Нові дані, отримані завдяки телескопу, дозволили оцінити швидкість зореутворення в галактиці в 0,19 маси Сонця в рік. Спіральні рукави галактики виявилися погано помітними в радіодіапазоні, проте вдалося розгледіти кільце, що сформувалося навколо диска М31.

Радіотеплове випромінювання в кільці пов’язане з процесами зореутворення, у той час, як у центральній зоні М31 гальмівне випромінювання може бути пов’язано з високою щільністю старих зірок. Нетеплове випромінювання всередині кільця народжується від руху частинок космічних променів у магнітному полі в міжзоряному середовищі галактики. Профілі нетеплового випромінювання однорідні уздовж кільця — це означає, що величина поля в кільці майже не змінюється.

Зокрема, виявився несподіваний факт — зв’язок між потоками нетеплового й мікрохвильового випромінювання перебуває в балджі галактики, що незвично, оскільки там процеси зореутворення йдуть повільно.

Крім того, дослідники склали каталог із 93 точкових джерел випромінювання, таких як зірки, галактики та інші об'єкти, які видно на тлі Туманності Андромеди, й ідентифікували п’ять нових кандидатів у залишки наднових у галактиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що планетологи оцінили частоту падіння на Землю великих астероїдів, які здатні породжувати масові вимирання. Виявилося, що тіла з діаметрами понад 10 км стикаються з нашою планетою один раз у 250−500 млн років.