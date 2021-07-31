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Ракурс
Карта. Фото: N+

Самую детальную карту Андромеды показали астрономы

31 июл 2021, 19:50
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Карта Андромеды теперь стала детальнее — астрономы обновили данные при помощи наземного радиотелескопа SRT и представили самую подробную радиокарту спиральной галактики Туманность Андромеды.

Она позволила лучше изучить структуру галактики и ее свойства, а также составить каталог фоновых источников. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения велись при помощи 64-метрового радиотелескопа SRT (Sardinia Radio Telescope) и всего отняли 66 часов. Конечной целью ученых было улучшить понимание морфологии галактики и физических процессов, которые проходят внутри нее.

Карта галактики. Фото: N+

Новые данные, полученные с помощью телескопа, позволили оценить скорость звездообразования в галактике в 0,19 массы Солнца в год. Спиральные рукава галактики оказались плохо различимыми в радиодипазоне, однако удалось разглядеть кольцо, очерчивающее диск М31.

Радиотепловое излучение в кольце связано с процессами звездообразования, в то время как в центральной области М31 тормозное излучение может быть связано с высокой плотностью старых звезды. Нетепловое излучение внутри кольца рождается от движения частиц космических лучей в магнитном поле в межзвездной среде галактики. Профили нетеплового излучения однородны вдоль кольца — это значит что величина поля в кольце почти не меняется.

При этом обнаружился неожиданный факт — связь между потоками нетеплового и микроволнового излучения находится в балдже галактики, что необычно, так как там процессы звездообразования идут медленно.


Кроме того, исследователи составили каталог из 93 точечных источников излучения, таких как звезды, галактики и другие объекты, которые видны на фоне Туманности Андромеды, и идентифицировали пять новых кандидатов в остатки сверхновых в галактике.

Напомним, ранее мы сообщали, что планетологи оценили частоту падения на Землю крупных астероидов, которые способны порождать массовые вымирания. Оказалось, что тела с диаметрами более 10 км сталкиваются с нашей планетой один раз в 250−500 млн лет.

Источник: Ракурс


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