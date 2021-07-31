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Ракурс
День Повітряних сил ЗСУ. Фото:

1 серпня святкують День Повітряних сил ЗСУ

31 лип 2021, 21:10
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День Повітряних сил Збройних сил України святкують 1 серпня. Це професійне свято з’явилося завдяки указу президента № 579/2007 від 27 червня 2007 року.

Перші згадки про військово-повітряні сили України трапляються вже в далекому 1917 році, коли під час бурхливих подій революційних років Україна намагалася відстояти свою незалежність. Після поразки Армії УНР і заснування Радянського Союзу розвиток військово-повітряних сил невід'ємно був пов’язаний із розвитком усієї Радянської Армії.

Зараз повітряні сили ЗСУ включають до свого складу не тільки повітряні, а і протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також низку спеціальних військ.


За народним календарем 1 серпня святкують день Макрини або Мокрини. Раніше цей день вважався останнім днем літа. У народі святу Макриду часто називали саме Мокриною, оскільки погода в цей день зазвичай була непогожою, а повітря — холодним осіннім.

Іменини святкують:

  • Григорій;
  • Юрій;
  • Дмитро;
  • Євгенія;
  • Єфросинія;
  • Роман;
  • Степан.

Народні прикмети на 1 серпня:

  • Дощ на Мокринин день йде — посів зимових хлібів буде вдалим;
  • Дощова погода віщує осінь із великою кількістю опадів;
  • Суха погода 1 серпня — аналогічні дні будуть ще довго;
  • Дощ пішов — у цьому році горіхів не буде;
  • Зірки падають на Макринин день — скоро прийдуть сильні вітри.

Джерело: Ракурс


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