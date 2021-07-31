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День Повітряних сил ЗСУ. Фото:
1 серпня святкують День Повітряних сил ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n158184-1-serpnya-svyatkuut-den-povitryanyh-syl-zsu.htmlРакурс
День Повітряних сил Збройних сил України святкують 1 серпня. Це професійне свято з’явилося завдяки указу президента № 579/2007 від 27 червня 2007 року.
Перші згадки про військово-повітряні сили України трапляються вже в далекому 1917 році, коли під час бурхливих подій революційних років Україна намагалася відстояти свою незалежність. Після поразки Армії УНР і заснування Радянського Союзу розвиток військово-повітряних сил невід'ємно був пов’язаний із розвитком усієї Радянської Армії.
Зараз повітряні сили ЗСУ включають до свого складу не тільки повітряні, а і протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також низку спеціальних військ.
За народним календарем 1 серпня святкують день Макрини або Мокрини. Раніше цей день вважався останнім днем літа. У народі святу Макриду часто називали саме Мокриною, оскільки погода в цей день зазвичай була непогожою, а повітря — холодним осіннім.
Іменини святкують:
- Григорій;
- Юрій;
- Дмитро;
- Євгенія;
- Єфросинія;
- Роман;
- Степан.
Народні прикмети на 1 серпня:
- Дощ на Мокринин день йде — посів зимових хлібів буде вдалим;
- Дощова погода віщує осінь із великою кількістю опадів;
- Суха погода 1 серпня — аналогічні дні будуть ще довго;
- Дощ пішов — у цьому році горіхів не буде;
- Зірки падають на Макринин день — скоро прийдуть сильні вітри.
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