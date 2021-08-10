Коронавирус возвращается — количество больных начало расти

Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n158584-koronavirus-vozvraschaetsya-kolichestvo-bolnyh-nachalo-rasti.html

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Коронавирус в Украине снова переходит в активную фазу. За минувшие сутки, 9 августа, вирус был обнаружен у 781 гражданина. В больницы попали 335 инфицированных.

Умерли от болезни 24 украинца. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (167 новых больных), Донецкой (78 заражений), Одесской (62 инфицированных), Харьковской (60 случаев инфекции), Хмельницкой (35 заболевших), и Полтавской (35 больных) областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине могут еще на два месяца продлить срок действия адаптивного карантина, введенного до конца лета в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.