Первую смерть от неизлечимой лихорадки зафиксировали в Гвинее. Фото: m24.ru

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Первый случай смерти от геморрагической лихорадки Марбург зафиксировали в Гвинее.

Эта болезнь неизлечима. Очень заразную болезнь обнаружили в провинции Гуекуду. Именно здесь несколько лет назад также нашли смертоносную геморрагическую лихорадку Эбола. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, передает Reuters.

Образцы лихорадки Марбург исследовали в двух лабораториях, а также направили в Институт Пастера в Сенегале. Ученые подтвердили страшное заболевание.

По информации ВОЗ, лихорадка Марбург принадлежит к семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эбола. Болезнь передается тем же путем. Ранее случаи заражения этим вирусом фиксировали в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

В феврале 2021 года в Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола. Это произошло впервые с 2016 года. Больные скончались в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

Напомним, ученые из Университета Кембриджа, на фоне роста беспокойства по поводу вспышки Эболы в Демократической Республике Конго, заявили, что половина вспышек лихорадки Эбола осталась незамеченной с момента обнаружения этого вируса в 1976 году.

Источник: Reuters