Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: dnepr.info

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Штормове попередження на 10 серпня в Україні оголосили синоптики.

Сьогодні на території держави очікуються небезпечні метеорологічні явища — грози, град та шквали. Сильний вітер зі швидкістю 15−20 м/с прогнозують в окремих районах. Також можливий град, а в південно-східній частині країни грози. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Крім того, у східних, Сумській, Київській, Чернівецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники попереджають, що при сильному вітрі треба щільно закрити всі вікна в будинку або квартирі. З незасклених балконів варто прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні. Не варто перебувати біля вікон і користуватися ліфтом теж не рекомендують. Якщо ж у будинку зірвало дах, варто сховатися під столом, в шафі, ванній кімнаті та інших подібних місцях.

Якщо ж ви опинилися під час шторму на вулиці, то слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Не можна підходити до обірваних проводів. Під час сильного вітру треба сховатися в найближчому приміщенні.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що погода в Україні 10 серпня буде похмурою та дощовою. У Гідрометцентр заявляли, що дощі оминуть лише три області — Волинську, Рівненську та Одеську.