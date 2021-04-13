Загадочное похищение кролика-гиганта у бывшей модели Playboy расследуют в Британии, скриншот видео

https://racurs.ua/n153186-zagadochnoe-pohischenie-krolika-giganta-u-byvshey-modeli-playboy-rassleduut-v-britanii-video.html

Ракурс

В Великобритании бывшая модель Playboy объявила вознаграждение в одну тысячу фунтов стерлингов за возвращение похищенного кролика Дариуса, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Кролика-гиганта похитили 11 апреля из вольера, который находится в саду модели Playboy Аннетт Эдвардс в графстве Вустершир, сообщает Daily Mail. Для этого вор перелез через забор.

По словам Эдвардс, это было сделано по заказу завистливых конкурентов. Ведь великан Дариус за участие в мероприятиях получал неплохой гонорар — около 500 фунтов стерлингов.

Владелица просит вернуть Дариуса и утверждает, что кролик уже слишком стар, чтобы размножаться, — ему 11 лет.

Английская полиция пытается найти злоумышленников, которые похитили кролика-гиганта, но пока ни их имен, ни их местонахождение правоохранителям неизвестно. Полицейские надеются на бдительность англичан и их помощь в поимке преступников.

Стоит отметить, что Дариуса признано самым большим в мире кроликом: длина его тела составляет 129 см, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Аннетт Эдвардс занимается разведением кроликов с 2008 года, всего у нее сегодня живут более ста воспитанников, а Дариус — уже четвертый кролик-рекордсмен, который ей принадлежит.

Бывшая модель Playboy настолько любит кроликов, что пыталась стать похожей на мультипликационную героиню Джессику Рэббит (rabbit — в переводе с английского «кролик»). Она попала в заголовки таблоидов после того, как потратила около 10 тыс. фунтов стерлингов, чтобы выглядеть как мультяшная Джессика.

Напомним, странная мутация заставляет кроликов бегать на передних ногах.