Загадкове викрадення кролика-гіганта у колишньої моделі Playboy розслідують у Британії, скріншот відео

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У Великій Британії колишня модель Playboy оголосила винагороду в одну тисячу фунтів стерлінгів за повернення викраденого кролика Даріуса, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший у світі.

Кролика-гіганта викрали 11 квітня з вольєра, який знаходиться в саду моделі Playboy Аннетт Едвардс в графстві Вустершир, повідомляє Daily Mail. Для цього злодій переліз через паркан.

За словами Едвардс, це було зроблено на замовлення заздрісних конкурентів. Адже велетень Даріус за участь в заходах отримував непоганий гонорар — близько 500 фунтів стерлінгів.

Власниця просить повернути Даріуса і стверджує, що кролик вже занадто старий, щоб розмножуватися, — йому 11 років.

Англійська поліція намагається знайти зловмисників, які викради кролика-гіганта, але наразі ні їхніх імен, ні їхнього місцеперебування правоохоронцям невідомо. Поліцейські сподіваються на пильність англійців та їхню допомогу в затриманні злочинців.

Варто зазначити, що Даріуса визнано найбільшим в світі кроликом: довжина його тіла становить 129 см, що зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса.

Аннетт Едвардс займається розведенням кроликів з 2008 року, всього у неї сьогодні живуть понад сто вихованців, а Даріус — вже четвертий кролик-рекордсмен, який їй належить.

Колишня модель Playboy настільки любить кроликів, що намагалася стати схожою на мультиплікаційну героїню Джесіку Реббіт (rabbit — у перекладі з англійської «кролик»). Вона потрапила у заголовки таблоїдів після того, як витратила близько 10 тис. фунтів стерлінгів, щоб виглядати як мультяшна Джессіка.

Нагадаємо, дивна мутація змушує кроликів бігати на передніх ногах.