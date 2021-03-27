Кролик. Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n152361-dyvna-mutaciya-zmushuie-krolykiv-bigaty-na-perednih-nogah-foto-video.html

Ракурс

Кролики можуть бігати на передніх ногах через дивну мутацію, яка порушує роботу нейронів, що контролюють рухову активність тіла.

Така незвичайна мутація спостерігається у виведеного методом селекції різновиду кроликів Альфорський стрибун (Saulter d’Alfort). Про це повідомляє Naked science.





Повідомляється, що породу вивели ще в 1930-х роках. Вона відрізняється тим, що за необхідності прискоритися, кролики цього різновиду встають на передні лапи й перебирають ними, «ходячи на руках». Також вони часто страждають катарактою, і довго не живуть. Цих тварин використовують для вивчення генетики, порушень зору й рухового апарату.

Зазначається, що втрата здатності стрибати пов’язана з мутацією в одному гені, який вдалося встановити вченим. Дослідники змогли пояснити його дивний вплив на «ходу».

Так, під час експерименту вчені схрещували кроликів Sauteur d’Alfort з новозеландської білою породою, здатною до нормальних стрибків, показавши, що мутація рецесивна, а для прояву її мусять матиобидві копії гена. Далі вони секвенували геном потомства, і порівняли ДНК у тих, що здатні стрибати, з тими небагатьма, хто отримав обидва рецесивних алелі, а разом із ними — необхідність пересуватися на передніх лапах.

Ця робота вказала на ген RORB, що кодує білок ROR-beta («Орфа RAR-пов'язаний бета-рецептор»). Незабаром його роль вдалося підтвердити й на геномі чистокровних кролів Sauteur d’Alfort — усі вони несуть мутантну копію RORB.

Білок ROR-beta грає роль чинника транскрипції — зв’язуючись із ДНК, він контролює активність певних генів, і через цей ланцюжок проявляється у відповідних зовнішніх ознаках. Гени, керовані RORB, активні в інгібіторних інтернейронах спинного мозку. Ці клітини нервової системи відіграють роль проміжної ланки під час передачі сигналів між мозком, з одного боку, і руховими й сенсорними нейронами — з іншого.

У кроликів із мутантним RORB ці інтернейрони були розвинені слабше, а то й були відсутні зовсім. Тому в системі управління їхніми рухами «зламалися гальма», і мозок не міг координувати нормальні стрибки з одночасною участю правих і лівих, передніх і задніх кінцівок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що люди більш схильні до розвитку карцином (злоякісних пухлин з епітеліальної тканини) у порівнянні з нашими найближчими «двоюрідними братами» — великими мавпами. Ці ракові захворювання починаються в епітеліальних клітинах шкіри або тканини, що покриває поверхню внутрішніх органів і залоз, і включають рак простати, молочної залози, легенів і товстої кишки.