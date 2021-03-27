Кролики. Фото: Naked science

https://racurs.ua/n152361-strannaya-mutaciya-zastavlyaet-krolikov-begat-na-perednih-nogah-foto-video.html

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Кролики могут бегать на передних ногах из-за странной мутации, которая нарушает работу нейронов, контролирующих двигательную активность тела.

Такая необычная мутация наблюдается у выведенного методом селекции вида кроликов Альфорский прыгун (Saulter d’Alfort). Об этом сообщает Naked science.





Сообщается, что породу вывели еще в 1930-х годах. Она отличается тем, что при необходимости ускориться, кролики этого вида встают на передние лапы и перебирают ими, «ходя на руках». Также они часто страдают катарактой и долго не живут. Этих животных используют для изучения генетики, нарушений зрения и двигательного аппарата.

Отмечается, что утрата способности прыгать связана с мутацией в одном гене, который удалось установить ученым. Исследователи смогли объяснить его странное влияние на «походку».





Так, в ходе эксперимента ученые скрещивали кроликов Sauteur d’Alfort с новозеландской белой породой, способной к нормальным прыжкам, показав, что мутация рецессивна, а для проявления ее должны нести обе копии гена. Далее они секвенировали геном потомства, и сравнили ДНК у тех, что способны прыгать, с теми немногими, кто получил оба рецессивных аллеля, а вместе с ними — необходимость передвигаться на передних лапах.

Эта работа указала на ген RORB, кодирующий белок ROR-beta («орфанный RAR-связанный бета-рецептор»). Вскоре его роль удалось подтвердить, и на геноме чистокровных кроликов Sauteur d’Alfort — все они несут мутантную копию RORB.

Белок ROR-beta играет роль фактора транскрипции — связываясь с ДНК, он контролирует активность определенных генов, и через эту цепочку проявляется в соответствующих внешних признаках. Гены, управляемые RORB, активны в ингибиторных интернейронах спинного мозга. Эти клетки нервной системы играют роль промежуточного звена при передаче сигналов между мозгом, с одной стороны, и двигательными и сенсорными нейронами — с другой.

У кроликов с мутантным RORB эти интернейроны были развиты слабее, а то и отсутствовали вовсе. Поэтому в системе управления их движениями «сломались тормоза», и мозг не мог координировать нормальные прыжки с одновременным участием правых и левых, передних и задних конечностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди более склонны к развитию карцином (злокачественных опухолей из эпителиальной ткани) по сравнению с нашими ближайшими «двоюродными братьями» — большими обезьянами. Эти раковые заболевания начинаются в эпителиальных клетках кожи или ткани, покрывающей поверхность внутренних органов и желез, и включают рак простаты, молочной железы, легких и толстой кишки.