Филимонов. Фото: УП

https://racurs.ua/n152360-eto-performans-i-installyaciya-uchastnik-protesta-obyasnil-besporyadki-pod-op.html

Ракурс

Протест под ОП в поддержку Сергея Стерненко, который обернулся масштабным вандализмом, обвиняемый в хулиганстве участник протестов Сергей Филимонов назвал «перфомансом» и «инсталляцией».

По его словам, акция была отнюдь не политическая, а художественная. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он заявил, что акция была абсолютно мирным процессом. Далее он рассказал, в чем смысл художественной акции по его мнению.

Главной целью инсталляции является создание в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных синтетических и композиционных решений возникает уникальное многомерное семантическое поле. А перфоманс — это одна из форм акционизма, где произведением считают действия автора, за которым зритель может наблюдать в режиме реального времени, — заявил он.



Также он добавил, что на акции не была пролита ни одна капля крови.

Напомним, ранее мы сообщали, что двери Офиса президента, пострадавшие в результате митинга на Банковой 20 марта, недавно были продемонстрированы в эфире телеканала «1+1» заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Член фракции «Европейской солидарности» Владимир Арьев направил главе Офиса президента Андрею Ермаку депутатское обращение с просьбой разъяснить обстоятельства этих «гастролей».